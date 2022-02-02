Польский политик Радослав Сикорский высказался об отказе Германии поставить оружие Украине

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2 февраля 2022, 07:58 Источник: РИА Новости

Радослав Сикорский, фото: twitter.com/sikorskiradek

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался по поводу отказа Германии поставлять вооружение Украине. Публикацию "Кто против оружия для Украины, тот за войну" с мнением польского политика можно прочесть в журнале Der Spiegel. Сикорский возмущен "немецким бездействием". Он полагает, что Германия извлекла ошибочные уроки из своей истории.

Его насторожило не "мощь и влияние" ФРГ, а бездействие по отношению к Украине. Польский политик потребовал от германских властей изменить свою позицию и восстановить "пошатнувшееся доверие к себе".

"Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода "Северный поток — 2" и его завершению", - заметил Сикорский и подчеркнул, что "на себя немцы работают", а бездействует ФРГ, когда речь заходит об Украине.

Сикорский заметил, что вооружение Украине поставляют Великобритания, США и небольшие страны, граничащие с Россией, "но только не немцы".

Как он высказался, кризис вокруг Украины "частично коренится" во внешней политике ФРГ и Франции, которые "нарушает правила Лиссабонского договора", по которому государства Евросоюза совместно определяют свои стратегические цели и интересы в сфере безопасности.

По словам Сикорского, вместо этого по ситуации с Украиной образовались "нормандский формат" и "минские соглашения", и Франция и Германия, страны-члены ЕС возложили на себя миссию разрешения конфликта — без институтов Евросоюза и без участия таких стран, как Польша, которые непосредственно граничат с Украиной.

1 февраля перед вылетом в Киев премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел брифинг, на котором огласил, какое вооружение Варшава может передать Украине.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в декабре прошлого года использовала право вето, заблокировав поставки на Украину оружия, уже оплаченного Киевом.

Глава комитета германского бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн ранее заявила о целесообразности рассмотрения вопроса о поставках на территорию Украины "оборонительного вооружения".

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