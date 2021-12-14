Bild: Ангела Меркель лично блокировала поставки уже оплаченного оружия на Украину

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14 декабря 2021, 07:13 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский и Ангела Меркель, Kremlin Pool/globallook.com

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель использовала право вето, заблокировав поставки на Украину оружия, уже оплаченного Киевом. Об этом пишет немецкий Bild.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников обвинил правительство ФРГ в том, что оно блокировало поставки Киеву крупнокалиберного оружия для поражения беспилотников через НАТО.

Весной, как пишет Bild, Меркель использовала право вето, чтобы заблокировать поставки оплаченных Украиной американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей. Причем, как сообщает издание, ссылаясь на информированные источники, правительство ФРГ, настояло, чтобы это решение поддержали Нидерланды: дабы не складывалось впечатление, «что оно было единственным противником продажи».

Как сообщает Bild, во время визита Меркель на Украину в августе этого года Владимир Зеленский лично просил Меркель снять вето. Но она, по словам источника, присутствовавшего на встрече, «ледяным тоном» заявила, что это «исключено».

Как пишет издание, Берлин снял вето на поставки Киеву антидронового оружия только в конце ноября, а поставки американских винтовок все еще заблокированы.

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