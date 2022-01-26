Анастасия Ракова сообщила, когда в Москве могут добавить ограничения из-за COVID-19
26 января 2022, 17:14
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, в каком случае в российской столице могут ввести дополнительные эпидемиологические ограничения.
В интервью телеканалу «Россия 24» Ракова заявила, что ситуация будет зависеть от того, как справляется с нагрузкой медицинская система города.
По словам заммэра, «в зависимости от понимания, насколько медицинская система способна данные объемы пациентов "переварить", будет приниматься решение в соответствии с ситуацией».
Анастасия Ракова ранее сообщила что на «омикрон»-штамм приходится 80% всех новых случаев коронавируса в Москве, а среди госпитализированных пациентов он не доминирует.
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