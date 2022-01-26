Европейские учёные рассказали, что заразиться «омикроном» можно через сигаретный дым

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26 января 2022, 16:56 Источник: ФАН

фото: pixabay.com

Европейские учёные рассказали, что заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса можно через сигаретный дым. Учёный Горка Ориве из Испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии объяснил, что дым сигарет содержит незначительные капли слюны человека, но обладает свойством застаиваться, зависать в воздухе.

Как рассказал Горка Ориве, так как время репликации «омикрона» делают его одним из самых заразных вирусов, то он может использовать воздух, аэрозоли и частицы в качестве транспортного механизма. А замкнутые пространства - лучшее место для заражения этим штаммом коронавируса.

Горка Ориве заявил, что если зайти в помещение, где недавно курил человек инфицированный «омикроном», то вдыхая оставшийся там сигаретный дым можно подцепить инфекцию.

В Москве доминирует штамм омикрон, но у большинства тяжелых больных выявлен дельта штамм.

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