Минздрав РФ опубликовал памятку для россиян, как поступать в случае заболевания COVID-19 или ОРВИ

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26 января 2022, 09:58 Источник: Минздрав РФ

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Жителым России, которые не вакцинировались от коронавируса и не не переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19, при появлении любых симптомов ОРВИ, таких как повышение температуры выше 38 градусов, кашля, насморка, першениея или боль в горле, нужно оставаться дома.

Минздрав РФ опубликовал памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Судя по информации в памятке, заболевшему необходимо позвонить в единую службу "122" или в call-центр поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником. При ухудшении самочувствия нужно вызывать скорую помощь по номеру "103".

Документ содержит три группы рекомендаций для разных групп граждан. Первая - вакцинированные или переболевшие ковидом без факторов риска, вторая - с факторами риска, третья - не вакцинированные и не болевшие COVID-19. В документе содержится информация о действиях при заражении коронавирусом ребенка.

В памятке указано: "Если Вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной инфекции COVID-19 менее 6 месяцев назад или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом:

у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 и нет никаких симптомов заболевания:

в данной ситуации не требуется лечение и может быть получен больничный лист. Необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже 1 раза в сутки.

Вакцинированным от коронавируса гражданам или переболевшим ранее, при бессимптомном течении заболевания лечение не требуется.

В Минздраве призвали не принимать антибиотики без назначения врача.

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