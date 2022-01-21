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В подмосковном Воскресенске задержан замглавы округа по подозрению в получении взятки

, 19:00

В подмосковном Воскресенске задержан замглавы округа по подозрению в получении взятки
Александр Савкин, фото с сайта администрации г.о. Воскресенск

В Московской области в Воскресенске в пятницу оперативники задержали замглавы округа Александра Савкина по подозрению в получении взятки. По данным Telegram-канал 112, Савкина задержали с поличным.

«Известия» пишут, что в администрации Савкин курировал вопросы благоустройства и дорожного хозяйства. Задержание произошло на рабочем месте.

Предполагается, что чиновник брал откаты за подряды на ремонт дорог. Замглавы округа не встречался с предпринимателями, а просил переводить деньги на банковскую карту.

35-летний уроженец Павловского Посада Александр Савкин в должности замглавы округа работает с февраля 2020 года.

На днях в Москве был задержан и арестован заместитель главы Минтранса России Владимир Токарев. Токарев заключил несколько фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании. Ущерб превысил 500 миллионов рублей.

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