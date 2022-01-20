Заместителю министра транспорта Владимиру Токареву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

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20 января 2022, 20:29 Источник: МВД России

Фото с сайта Минтранса

Заместителю министра транспорта Владимиру Токареву в четверг предъявлено обвинение в хищении средств в особо крупном размере, он заключен в изолятор временного содержания, сообщает сайт МВД.

Замминистра подозревают в хищениях во время работы на предыдущей должности замдиректора компании «СпецТрансСтрой».

«Предварительно установлено, что с 2016 по 2018 год Владимир Токарев, занимая должность первого заместителя генерального директора ООО «СпецТрансСтрой», в целях хищения денежных средств данной организации в особо крупном размере вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства ООО «СпецТрансСтрой» и ООО «Главстройинвест» и иных аффилированных организаций»,- говорится в сообщении МВД.

Как пишет РБК, осенью 2021 был задержан по аналогичному обвинению в мошенничестве экс-глава «СпецТрансСтроя» и бывший замглавы Минстроя Юрий Рейльян. До 2019 года компании Рейльяна получали от РЖД крупные подряды (общей суммой более 100 млрд рублей) на строительство Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. С февраля 2021 года «Спецтрансстрой» находится в стадии банкротства.

В ближайшее время Хорошевский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об избрании Токареву меры пресечения в виде заключения под стражу.

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