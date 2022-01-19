Замглаву Минтранса Токарева задержали по подозрению в получении взяток

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19 января 2022, 19:55 Источник: ТАСС

наручники, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что заместитель главы Министерства транспорта Владимир Токарев задержан по делу о коррупции.

Собеседник отметил, что Токарев задержан как подозреваемый. По его словам, заведенное на чиновника дело относится к периоду, когда Токарев был замглавы компании «Спецтрансстрой».

Он добавил, что Токарева доставили в Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Проводятся оперативные действия сотрудниками службы экономической безопасности ФСБ.

Также есть информация, что замглавы Минтранса находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.

Кроме того, в рамках этого дела был арестован бывший замглавы Минстроя Юрий Рейльян.

Ранее сообщалось, что главврача больницы при СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко задержали за получение взяток от арестованных и осужденных за организацию медосвидетельствований.

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