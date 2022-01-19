Обвиняемый во взятках за фальшивые диагнозы главврач больницы «Матросской тишины» Кравченко не признает вину

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19 января 2022, 19:41 Источник: РИА Новости

тюрьма, фото: pixels.com

Член московской ОНК Ева Меркачева рассказала, что обвиняемый в получении взяток за фальшивые диагнозы главврач больницы при СИЗО «Матросская тишина» Александр Кравченко в шоке от происходящего и отказывается признавать вину.

«Кравченко находится в ИВС на Петровке, задержали его в 6 утра, по его словам. На условия содержания он не жаловался. Говорит, что не понимает, за что его задержали»,- поделилась она.

Меркачева добавила, что задержанный «очень переживает за своих подчинённых, врачей, которых опрашивали». Правозащитница также обеспокоена тем, что теперь заключённых ещё меньше будут вывозить на медосвидетельствования.

«Все заключённые, их родственники и мы, правозащитники, думаем, что никого теперь не будут отправлять на медицинские освидетельствования. Потому что любого врача, который даже заикнется, что человека нужно отправить на освидетельствование, будет попадать под подозрение»,- пояснила она.

Член ОНК уточнила, что до задержания Кравченко на медосвидетельствование отправляли не всех. При этом в СИЗО находятся много больных, в частности, с онкологией, но их не отправляют, потому что боятся.

По данным следствия, с 2020 по 2021 гг. Кравченко получил от арестованных и осужденных деньги за организацию медосвидетельствований, после которых были приняты «заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний». В связи с этим людей освобождали от наказания и содержания под стражей. Предварительно установлено восемь лиц, освобожденных из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов.

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