Европа не поддержала экс-главу ЮКОСа

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21 января 2022, 16:34 Остап Григорьев

18 апреля 2022 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу №26679/08 – «Невзлин против России». Напомним, что приговоренный заочно к пожизненному заключению экс-совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин обратился в Страсбург в мае 2008 года, и в октябре ЕСПЧ коммуницировал его жалобу, направив российским властям и заявителю вопросы. С этого момента суд фактически приступил к рассмотрению дела, которое затянулось почти на 14 лет.

Представители заявителя пытались получить от ЕСПЧ документальное подтверждение, которым является решение суда, о наличии некоей дискриминации и политического преследования их подзащитного. И вот, ЕСПЧ огласил своё решение. Сразу отметим самое главное: в Страсбурге отказались признать политический мотив преследования бизнесмена. О присуждении компенсации проживающий в Израиле бизнесмен ЕСПЧ не просил.

Сам беглый осуждённый никаких комментариев давать не стал. Однако, некая организация, которая громко называет себя «пресс-службой» выпустила заявление на его же странице в Фейсбук, где заявила, цитируем, «...единогласно принял утверждения г-на Невзлина о том, что заочный суд над ним был несправедливым и неоднократно нарушал Конвенцию о защите прав человека и основных свобод». Напомним, что Невзлин жаловался на несправедливое судебное разбирательство при рассмотрении его уголовного дела и просил признать, что его преследовали и судили по политическим мотивам в рамках дискриминационной кампании против акционеров ЮКОСа.

Но, в том то и дело, как было сказано выше, ни о каких политических делах и речи не идет. Ни в приговоре суда, ни в решении ЕСПЧ. Впрочем, в мастерстве передергивания фактов, а порой и откровенной лжи, представители одного из экс-руководителей ЮКОСа поднаторели очень хорошо. И возвели это на профессиональный уровень.



В своём заявлении пресс-служба Невзлина озвучивает несколько утверждений. Но, повторимся, все они не соответствуют действительности. Для этого достаточно просто внимательно ознакомиться с решением ЕСПЧ, оригинал которого опубликован на сайте организации.

В послании в Фейсбуке команда Невзлина заявляет: «ЕСПЧ подтвердил, что уголовное дело против него было несправедливым», «забыв», что ЕСПЧ лишь оценивает наличие или отсутствие каких-либо нарушений в области прав человека во время судопроизводства. ЕСПЧ никогда не брал на себя функцию оценочных суждений.

Далее идёт такой, прямо скажем, перл: «В России никогда не было и не могло быть никаких доказательств, подтверждающих выдвинутые против него сфабрикованные уголовные обвинения». Это заявление могло бы стать большой новостью, если бы оно было правдой, но, об этом чуть ниже. А затем следует простое жонглирование фактами. «ЕСПЧ де-факто признает это, сделав собственные выводы относительно грубых нарушений основных прав господина Невзлина».

Какие же такие «грубые нарушения» выявил ЕСПЧ? Суд установил нарушение права Невзлина на справедливое судебное разбирательство. Чтобы быть более конкретным, истец, согласно Суду в Страсбурге, не был должным образом проинформирован о характере и основаниях обвинения, выдвинутого против него (статья 6, пункт 3 (а) Европейской конвенции о правах человека). Кроме того, ему не было предоставлено достаточно времени для подготовки своей защиты (пункт 3 b) статьи 6).

При этом, так называемая пресс-служба Невзлина скромно обходит «опасные» для его репутации места, умалчивая, что в решении суда нет упоминания о том, что ЕСПЧ вообще не рассматривает факты уголовного дела, по которому был пожизненно осуждён Невзлин, с точки зрения их существования или отсутствия. Да и сама жалоба от его представителей заключалась не в признании наличия или отсутствия фактов заказов и организации убийств их подзащитным, а в иных вопросах.

Кстати, а какие же такие «грубые нарушения» как говорят «борцы за правду» на страничке Фейсбука, выявил ЕСПЧ? Суд установил нарушение права Невзлина на справедливое судебное разбирательство. Чтобы быть более конкретным, истец, согласно Суду в Страсбурге, не был должным образом проинформирован о характере и основаниях обвинения, выдвинутого против него (статья 6, пункт 3 (а) Европейской конвенции о правах человека). Кроме того, ему не было предоставлено достаточно времени для подготовки своей защиты (пункт 3 b) статьи 6).

На самом же деле если брать только факты и как говорится «сухой остаток», получается следующее. Жалобу на предвзятость судьи в деле Невзлина ЕСПЧ отклонил. В решении подчеркивается принцип презумпции беспристрастности судьи до тех пор, пока не будет доказано обратное. Но отказ предоставить дополнительное время для подготовки защиты и вызова ею свидетелей необязательно указывает на предполагаемую беспристрастность судьи, указал Европейский суд по правам человека.

Кстати, даже по поводу этой претензии, следует отметить, что адвоката обвиняемого в убийстве и ныне сбежавшего, совладельца ЮКОСа Дмитрия Харитонова приглашали для ознакомления с материалами дела в декабре 2007 года, но он не явился. Сослался на занятость, а потом на отпуск. Налицо явная попытка затянуть дело. Поскольку защитник не выполнил свои обязанности представителя заявителя, Невзлину предоставили адвоката по назначению, который изучил все материалы дела и получил копию окончательного обвинительного заключения.

Кроме того, правительство РФ утверждало, что «защите было предоставлено достаточно времени для подготовки к разбирательству, поскольку слушания неоднократно откладывались, однако защита заявителя не воспользовалась этой возможностью».

Иными словами, сбежавший в Израиль Леонид Невзлин намеренно игнорировал судебный процесс, всячески его затягивал, и даже его адвокат не являлся на процесс. Однако, в глазах Европейского суда захотел предстать невинной жертвой, которому «не было предоставлено достаточно времени и возможностей для подготовки защиты» и которого «должным образом не уведомили о характере и основании выдвинутого против него обвинения».

Доказать, что в его деле не был соблюден принцип презумпции невиновности (пункт 2 статьи 6 конвенции), а также политически мотивированный и дискриминационный характер уголовного преследования (статья 18 и 14 конвенции) Невзлину также не удалось. ЕСПЧ счел жалобу на такие нарушения явно необоснованными.

Суд напомнил, что в предыдущих делах он ранее уже отклонил аналогичные утверждения в отношении уголовного преследования менеджеров ЮКОСа и предполагаемого преднамеренного уничтожения компании.

Желание пресс-службы осужденного организатора убийств выдать решение ЕСПЧ от 18 января 2022 года за некую свою «победу» по факту оказывается попыткой «сделать хорошую мину при плохой игре».

Отметим, что и сам Невзлин, видимо, это понимает, так как не только не сделал личное заявление, но даже отказался от комментариев BBC, которую вряд ли можно заподозрить в пророссийской позиции, под предлогом «что любые комментарии могут быть использованы в еще продолжающихся в судах Нидерландов процессах по иску бывших акционеров ЮКОСа к России».

Так что победа оказалась «пирровой». Кроме общих фраз за спиной у Невзлина и его команды нет ничего. Факты и решения говорят об обратном. Причем решения, принятые на международном уровне.



Справка «АН»: Российские суды вынесли решения о том, что Невзлин был заказчиком убийств в сговоре с Пичугиным (отбывает наказание в России) и неустановленными следствием лицами из руководства банка "Менатеп" и ЮКОСа. Невзлина признали организатором убийств директора московского магазина Валентины Корнеевой, мэра Нефтеюганска Валентина Петухова, водителя управляющего компании East Petroleum Евгения Рыбина - Николая Федотова, а также жителей Тамбова Ольги Гориной и ее мужа Сергея, который якобы располагал доказательствами в причастности Невзлина к преступлениям (тела супругов не найдены). В приговоре также говорилось об организации разбойного нападения и покушениях на убийства других персон. Расследование было завершено в 2007 году. Материалы дела Невзлина содержали 84 тома объемом до 300 страниц каждый - всего 18 926 страниц с показаниями более 500 свидетелей и другими доказательствами, в том числе видео.

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