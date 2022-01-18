Добровинский, говоря о возможной инсценировке ограбления вдовы Градского, привел в пример дело Ефремова о ДТП

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18 января 2022, 12:33 Источник: teleprogramma.pro

Александр Градский и Марина Коташенко, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат Александр Добровинский сравнил дело попавшего в «пьяное» ДТП актера Михаила Ефремова и ограбление Марины Коташенко, вдовы легендарного музыканта Александра Градского.

Накануне говорилось, что полиция допускает, что нападение на Марину Коташенко и хищение у нее 100 миллионов рублей могло быть инсценировкой.

«Я знаю, что и Александр, и Марина следили за делом Михаила Ефремова и знают, что любую инсценировку можно раскрыть и вывести лжесвидетелей на чистую воду. Так что я сильно сомневаюсь, что Марина Коташенко пошла бы на такое»,- высказал правозащитник в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Добровинский считает, что у вдовы Градского не было смысла этого делать. По его словам, любой обман достаточно легко раскрываем. Он утверждает, что Коташенко не стала бы рисковать собственной репутацией.

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