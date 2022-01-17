Полиция допускает, что нападение на вдову Градского являлось инсценировкой

Источник сообщил журналистам, что сотрудники полиции рассматривают версию, что нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко и хищение у нее 100 миллионов рублей могло быть инсценировкой.
Согласно последней информации, в настоящий момент сотрудники полиции рассматривают несколько версий случившегося, в частности, прорабатывается теория о том, что вооруженное нападение на Марину Коташенко и хищение у нее крупной суммы являлось инсценировкой.
Ранее стало известно, что вдова Александра Градского обратилась в полицию с заявлением о нападении спустя почти шесть часов после случившегося. По словам женщины, до этого она находилась в шоковом состоянии.
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