Пятый канал сообщает, что преступники ударили машину вдовы Градского на трассе и заставили ее отдать 100 миллионов рублей

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17 января 2022, 07:22 Источник: Пятый канал

машина полиции, pixabay.com

Журналисты утром в понедельник предоставили подробности ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко. Известно, что они остановили ее автомобиль на трассе и отобрали у нее крупную сумму.

Источники утверждают, что Коташенко выехала из своего дома, расположенного в коттеджном поселке Новоглаголево. Недалеко от деревни Жедочи ее машину ударило другое транспортное средство. Когда вдова Градского остановилась, из второго автомобиля вышли трое вооруженных мужчин.

Согласно информации журналистов, преступники заставили женщину вернуться в Новоглаголево, приказали персоналу покинуть помещения, а затем вынесли из дома сто миллионов рублей. Впоследствии злоумышленники заставили Марину Коташенко довезти их до станции Апрелевка, где они пересели на другую машину и скрылись в неизвестном направлении. Потерпевшая обратилась в полицию только через семь часов после случившегося. По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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