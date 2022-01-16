Источник ТАСС: в Подмосковье неизвестные напали на вдову Александра Градского и похитили у Марины Коташенко крупную сумму

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16 января 2022, 22:42 Источник: ТАСС

Марина Коташенко, фото из Facebook.com

Неизвестные в воскресенье напали на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко и похитили у женщины порядка 100 миллионов рублей. Инцидент призошел в Подмосковье.

О разбойном нападении на вдову Александра Градского в воскресенье сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Марина Коташенко обратилась с заявлением в полицию. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Народный артист РФ Александр Градский ушел из жизни 28 ноября в возрасте 72 лет. У него остались вдова и четверо детей. Младшие сыновья - дети Марины Коташенко. Коташенко и Градский официально расписались незадолго до его смерти.

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