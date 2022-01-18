По российскому паспорту негражданина мигранты уже заключают браки

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18 января 2022, 11:18

На протяжении полугода в России действует новый закон, регламентирующий правовое положение иностранцев. Теперь лица без гражданства получают специальное удостоверение. Первые обладатели документа о «негражданстве» успели по квазипаспорту даже заключить браки.



Удостоверение может быть выдано людям, проживающим на территории России, но не имеющим гражданства. Процедура подразумевает финансовые затраты и необходимость регистрации. Документ официально подтверждает правовой статус человека, но проблему его будущего гражданства не решает. Для получения паспорта необходимо пройти массу бюрократических процедур.



Удостоверение даёт человеку право вступать в полноценные социально-гражданские правоотношения. С ним можно устраиваться на работу, купить сим-карту, оформить медицинский полис. Несмотря на упрощение процедуры определения правового статуса лица без гражданства, документ не могут получить сотни иностранцев. Они годами находятся в спецприёмниках в ожидании легализации.



Удостоверение лица без гражданства чаще всего получают люди из бывших советских республик. В своё время они не успели оформить гражданство ни в одной из республик СССР.





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