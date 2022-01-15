Вирусолог Константин Чумаков: омикрон-штаммом коронавируса переболеют все россияне

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15 января 2022, 18:27 Источник: Радио России

фото: pixabay.com

Омикрон-штаммом коронавируса переболеют все. Константин Чумаков, ученый-вирусолог, профессор Университета Джорджа Вашингтона, думает, что через пару месяцев значительная часть населения заразится новым вариантом коронавирусной инфекции.

Чумаков выразил мнение, что многие переболеют, даже не подозревая этого. Омикрон хорошо распространяется среди привитых и переболевших, и общее количество случаев огромно. Чумаков в эфире «Радио России» рассказал, что заболевание сейчас протекает в довольно мягкой форме, и смертность значительно снизилась.

Чумаков также отметил, что вирус изменился, сейчас им больше заражается молодых людей, у них течение болезни протекает гораздо легче.

Чумаков заявил, что варианта коронавируса «омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути, не прогрессирует в воспаление легких, как это было с первыми штаммами COVID-19.

Среди основных симптомов нового штамма Чумаков перечислил головную боль, кашель, насморк и раздражение в носу. Заразившиеся омикроном болеют от одного дня до трех-пяти. Но есть пациенты с омикроном, которых приходится госпитализировать, некоторые уходят из жизни от последствий. Тяжелее болеют непривитые.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 27 179 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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