В России за сутки выявили 27 179 случаев заражения COVID-19

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15 января 2022, 12:05

тесты на COVID-19, pixabay.com

В России за сутки зарегистрировали 27 179 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили утром в субботу, 15 января, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. У 4 015 (14,8%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 10 774 304 случая заражения коронавирусом нового типа.

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