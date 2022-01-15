Глава Минздрава ФРГ Лаутербах отметил особую опасность штамма «омикрон» для системы здравоохранения страны

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что штамм коронавируса "омикрон" представляет повышенную опасность для системы здравоохранения ФРГ из-за особенностей структуры привитого населения.
Лаутербах выразил сомнение в том, что следует переносить на Германию оптимистичные результаты ряда исследований, согласно которым, штамм "омикрон" менее опасен, чем вариант "дельта".
Глава Минздрава ФРГ подчеркнул, что в стране особенно высока доля непривитых пожилых людей, многие из которых в силу сопутствующих заболеваний подвержены риску тяжелого течения COVID-19. Карл Лаутербах уточнил, что по этой причине "омикрон" может в дальнейшем создать существенную нагрузку на систему здравоохранения Германии.
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