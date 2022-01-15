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Глава Минздрава ФРГ Лаутербах отметил особую опасность штамма «омикрон» для системы здравоохранения страны

, 09:12 Источник: ТАСС

Глава Минздрава ФРГ Лаутербах отметил особую опасность штамма «омикрон» для системы здравоохранения страны
глава Минздрава Германии Карл Лаутербах, Chris Emil JanÃŸEn/Keystone Press Agency

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что штамм коронавируса "омикрон" представляет повышенную опасность для системы здравоохранения ФРГ из-за особенностей структуры привитого населения.

Лаутербах выразил сомнение в том, что следует переносить на Германию оптимистичные результаты ряда исследований, согласно которым, штамм "омикрон" менее опасен, чем вариант "дельта". 

Глава Минздрава ФРГ подчеркнул, что в стране особенно высока доля непривитых пожилых людей, многие из которых в силу сопутствующих заболеваний подвержены риску тяжелого течения COVID-19. Карл Лаутербах уточнил, что по этой причине "омикрон" может в дальнейшем создать существенную нагрузку на систему здравоохранения Германии.

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