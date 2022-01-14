Анна Попова: уже в первые сутки после инфицирования омикрон-штаммом человек может заразить окружающих

Человек, инфицированный омикрон-штаммом, становится заразным уже в первые сутки. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам главного санитарного врача, поведение нового штамма достаточно хорошо изучено и сейчас, когда он начал активно распространяться в России, специалистам уже известно, как он может вести себя в окружающей среде.
«Он так же чувствителен ко всем нашим дезинфектантам, он неустойчив на поверхностях окружающей среды, если мы их своевременно обрабатываем. Здесь все меры, разработанные нами ранее, абсолютно актуальны, и их надо использовать», - заявила Попова.
Она подчеркнула также, что люди, имеющие естественный или вакцинный иммунитет к ковиду, могут заразиться «омикроном», но тяжелого течения болезни он у них не вызовет.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.