Анна Попова: уже в первые сутки после инфицирования омикрон-штаммом человек может заразить окружающих

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14 января 2022, 19:03 Источник: ТАСС

Анна Попова, Alexander Kulebyakin/globallook.com

Человек, инфицированный омикрон-штаммом, становится заразным уже в первые сутки. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главного санитарного врача, поведение нового штамма достаточно хорошо изучено и сейчас, когда он начал активно распространяться в России, специалистам уже известно, как он может вести себя в окружающей среде.

«Он так же чувствителен ко всем нашим дезинфектантам, он неустойчив на поверхностях окружающей среды, если мы их своевременно обрабатываем. Здесь все меры, разработанные нами ранее, абсолютно актуальны, и их надо использовать», - заявила Попова.

Она подчеркнула также, что люди, имеющие естественный или вакцинный иммунитет к ковиду, могут заразиться «омикроном», но тяжелого течения болезни он у них не вызовет.

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