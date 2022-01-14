Гинцбург сообщил, что бессимптомно переболел коронавирусом, вызванным «омикроном», благодаря «Спутнику V»

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14 января 2022, 07:47 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что уже переболел новой коронавирусной инфекцией, вызванной омикрон-штаммом. Ученый перенес заболевание бессимптомно благодаря вакцинации «Спутником V».

«Те, кто привит "Спутником", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом "омикрон", и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на "омикроне". Что вот и я сделал, слетав за границу»,- поделился медик.

Гинцбург добавил, что не узнал бы о заболевании, если бы у него не было возможности определить в вакцине вируснейтрализующие антитела к «омикрону» после поездки. По его словам, анализ крови показал очень высокие титры антител к новому варианту коронавируса.

«Я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован "Спутником V"»,- продолжил специалист.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о публикации важных данных об эффективности «Спутника» против омикрон-штамма на следующей неделе.

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