Глава РФПИ анонсировал публикацию важных данных об эффективности «Спутника» против омикрон-штамма

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13 января 2022, 20:42 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: Ashraf Amra/globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что на следующей неделе будут опубликованы важные данные об эффективности вакцины «Спутник» против нового варианта коронавируса «омикрон».

«Российская вакцина лучше всего против "омикрона", а мы будем объявлять в связи с этим важные данные на следующей неделе»,- пояснил он.

Дмитриев назвал «неэтичными» ограничения западных СМИ в распространении информации о российской вакцине. По его словам, в этой ситуации «речь идет о жизнях людей, которые должны знать правду».

«Правда заключается в том, что "Спутник" хорошо защищает от госпитализации и смертельных исходов от "омикрона", лучше, чем другие вакцины»,- продолжил он.

При этом глава РФПИ обратил внимание на жесткую конкуренцию фармацевтических компаний на мировом рынке вакцин против коронавируса. Дмитриев уверен, что «большие фармы» используют в борьбе все доступные им методы.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что конструирование «Спутника V» под штамм «омикрон» фактически завершено, но пока необходимости обновлять вакцину нет.

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