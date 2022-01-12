Гинцбург сообщил, что до 30% циркулирующих штаммов коронавируса в Москве приходится на «омикрон»

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12 января 2022, 16:58

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил ситуацию с распространением новой варианта коронавируса «омикрон» в Москве.

«Первичные данные совместные, полученные с депздравом Москвы, говорят, что ... на первый день этой недели до 30% уже циркулировало штаммов в популяции "омикрон"»,- высказал он эфире телеканала «Россия 24».

Также Гинцбург заявил, что конструирование «Спутника V» под штамм «омикрон» фактически завершено, но пока необходимости обновлять вакцину нет.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести полный локдаун в случае, если ежедневно в стране будут заболевать более 40 тысяч человек, поскольку это пик для системы здравоохранения.

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