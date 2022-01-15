Вирусолог Чумаков заявил, что «омикрон» значительно отличается от других штаммов коронавируса

Профессор Университета Джорджа Вашингтона, вирусолог Константин Чумаков заявил, что штамм коронавируса нового типа "омикрон" в большой степени отличается от предыдущих вариантов COVID-19.
Ученый уточнил, что заразность "омикрона" заметно возросла, однако данный факт можно считать "хорошей новостью", так как патогенность и летальность коронавируса снизились. По словам Константина Чумакова, новый штамм стал больше затрагивать молодых людей, а болезнь у них протекает значительно легче, чем у людей старшего возраста.
Отмечается, что смертность от коронавирусной инфекции снизилась – раньше умирали примерно два процента заболевших, а сейчас данный показатель составляет около 0,1 процента.
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