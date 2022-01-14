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Сенатор Клишас: законопроект о QR-кодах затрагивает права и свободы россиян, поэтому его необходимо детально обсудить

, 10:54 Источник: РИА Новости

Сенатор Клишас: законопроект о QR-кодах затрагивает права и свободы россиян, поэтому его необходимо детально обсудить
QR-код, фото: Liang Sen/Global Look Press

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах, заявил, что документ затрагивает права и свободы россиян, поэтому должен проходить детальное обсуждение.

«Очевидно, что законопроект, который затрагивает права и свободы граждан, должен проходить самое детальное обсуждение»,- высказал он.

Также сенатор отметил, что поправки правительства ко второму чтению законопроекта о QR-кодах обоснованы и отвечают на вопросы, которые задавали россияне при обсуждении документа.

Ранее сообщалось, что после 1 февраля в случае, если у человека нет сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, общественные можно будет посещать при наличии отрицательного ПЦР-теста.

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