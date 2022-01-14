Голикова: после 1 февраля общественные места можно будет посещать по ПЦР-тесту

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14 января 2022, 10:27 Источник: РИА Новости

QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что после 1 февраля в случае, если у человека нет сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, общественные можно будет посещать при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Голикова уточнила, что соответствующая поправка в закон о QR-кодах будет внесена в пятницу.

«Сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года, в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР»,- пояснила она.

Вице-премьер добавила, что Минздрав получит полномочия устанавливать срок действия сертификата в отношении россиян, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки. По ее словам, военнослужащие и приравненные к ним лица получат справки с соблюдением необходимых требований защиты их данных.

Ранее сообщалось, что правительство решило отложить рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах.

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