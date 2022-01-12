Вдова Михаила Зеленского после смерти супруга удалила все публикации в Instagram

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12 января 2022, 12:49 Источник: Газета.ру

Жена Михаила Зеленского Мила Рубинчик, фото из "Фейсбук"

Вдова телеведущего, журналиста Михаила Зеленского, психолог Мила Рубинчик удалила все фотографии и посты со своей страницы в Instagram после скоропостижной смерти мужа.

Мила Рубинчик ранее была активным пользователем Instagram, - сообщает телеканал "360". Она была третьей женой журналиста.

Михаил Зеленский умер 11 января в Доминикане. По предварительным данным, у мужчины случился инсульт.



Коллеги и поклонники Михаила Зеленского выражают соболезнования его родным и близким людям.

Телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов буквально шокирован уходом Зеленского, которому было всего лишь 46 лет. Они были знакомы с почти 20 лет.

По словам Попова, Михаил был "блестящий журналист, просто абсолютно феерический ведущий. Когда он вел любые программы, и «Прямой эфир», и «Новости культуры», и итоговые «Вести-Москва», невозможно было всегда оторваться от экрана". "Он всегда отлично выглядел... Всегда был дико жизнерадостный, веселый, очень-очень остроумный, элегантно одевался, просто добро излучал, никогда от него злого слова не слышал", - поделился Попов о Зеленском.

Он отметил, что коллега был "очень-очень энциклопедически образован, настоящий телевизионный профессионал".

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