Телеведущий Михаил Зеленский скончался от инсульта

Аргументы Недели → Культура 13+

12 января 2022, 07:49 Источник: СтарХит

Телеведущий Михаил Зеленский, Igor Primak / globallookpress.com

Телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане во время отдыха. Предварительная причина смерти журналиста - инсульт. Зеленскому было 46 лет. "СтарХит" пишет, что у Зеленского случился приступ, его срочно госпитализировали.

В клинике врачи боролись за жизнь россиянина, но спасти Михаила Зеленского медикам не удалось. Около 23:00 по московскому времени мужчины не стало.

Вместе с Зеленским в Доминикане находилась его супруга Мила Рубинчик. Она была рядом в момент приступа.

В настоящее время близкие Михаила Зеленского решают вопрос с транспортировкой его тела в Москву.

Заместитель руководителя телеканала в Телеканал "Россия-Культура" Александр Ефимович несколько часов назад написал на своей странице в Facebook: "вечная память…на 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский…".

"Светлая память", "Не укладывается в голове. Вечная память!!!", "Просто шок! Соболезнования родным! Светлая память!" - пишут в комментариях телезрители.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости