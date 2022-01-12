Телеведущий Михаил Зеленский скончался от инсульта

Телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане во время отдыха. Предварительная причина смерти журналиста - инсульт. Зеленскому было 46 лет. "СтарХит" пишет, что у Зеленского случился приступ, его срочно госпитализировали.
В клинике врачи боролись за жизнь россиянина, но спасти Михаила Зеленского медикам не удалось. Около 23:00 по московскому времени мужчины не стало.
Вместе с Зеленским в Доминикане находилась его супруга Мила Рубинчик. Она была рядом в момент приступа.
В настоящее время близкие Михаила Зеленского решают вопрос с транспортировкой его тела в Москву.
Заместитель руководителя телеканала в Телеканал "Россия-Культура" Александр Ефимович несколько часов назад написал на своей странице в Facebook: "вечная память…на 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский…".
"Светлая память", "Не укладывается в голове. Вечная память!!!", "Просто шок! Соболезнования родным! Светлая память!" - пишут в комментариях телезрители.
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