Скоропостижно в возрасте 46 лет на отдыхе в Доминикане умер телеведущий Михаил Зеленский

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12 января 2022, 07:08 Источник: РБК

Михаил Зеленский, фото: Igor Primak, globallookpress.com

Ушел из жизни журналист, радио- и телеведущий Михаил Зеленский. Зеленскому было 46 лет. О смерти коллеги написала в своем Facebook обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина.

В пресс-службе ВГТРК подтвердили информацию об уходе из жизни телеведущего.

Заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович сообщил, что Михаил Зеленский умер скоропостижно.

Телеканал «Россия 24» передал, что телеведущий скончался во время отдыха в Доминикане.

В посольстве России в Доминиканской Республике подтвердили, что в Доминикане скончался турист из России.

Пресс-секретарь российского посольства Алина Иванова сообщила, что сотрудники дипмиссии находятся в контакте с властями Доминиканы и родственниками Михаила Зеленского, - передает ТАСС

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. Позже он переехал с семьей в Хабаровск, где поступил в Хабаровский мединститут и Хабаровский институт физической культуры. Во время учебы Михаил работал на радиостанции «Радио А».



В 1996 году он вернулся в Москву и поступил в Московский институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания на курсы телерадиоведущих.

Михаил Зеленский в столице начал карьеру на «Радио России — Ностальжи» и телеканале «ТВ-Центр» ведущим информационных программ. Потом он вел выпуски программы «Вести» на телеканале «Россия».

В 2001 году Михаил Зеленский был ведущим программы «Вести-Москва». С 2006 года работал на «России-24». Телеведущий также работал на канале «Россия-Культура».

Преподавал в высшей школе кино и телевидения «Останкино».

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