В России выявлены 305 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон»

В России зарегистрировали 305 случаев заражения штаммом коронавируса нового типа "омикрон". Соответствующую информацию предоставила во вторник, 11 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Руководитель Роспотребнадзора на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 уточнила, что 49 случаев инфицирования вариантом коронавируса "омикрон" выявлены в студенческих общежитиях.
Анна Попова обратила внимание на то, что уже на примере Российской Федерации можно убедиться в крайне быстром распространении вируса и его высокой контагиозности.
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