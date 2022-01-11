Попова заявила, что человек со штаммом «омикрон» может быть заразным на вторые сутки после инфицирования

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 11 января, заявила, что носитель штамма коронавируса "омикрон" может быть заразным уже на вторые сутки после инфицирования – еще до появления симптомов.
Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 уточнила, что инкубационной период варианта коронавирусной инфекции "омикрон" короче, чем у предшествующих штаммов.
Предполагается, что после инфицирования человек может быть заразным для других буквально через сутки-двое, а признаки болезни могут возникнуть на третьи-пятые сутки.
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