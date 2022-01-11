Попова заявила, что человек со штаммом «омикрон» может быть заразным на вторые сутки после инфицирования

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11 января 2022, 17:09 Источник: РИА "Новости"

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 11 января, заявила, что носитель штамма коронавируса "омикрон" может быть заразным уже на вторые сутки после инфицирования – еще до появления симптомов.

Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 уточнила, что инкубационной период варианта коронавирусной инфекции "омикрон" короче, чем у предшествующих штаммов.

Предполагается, что после инфицирования человек может быть заразным для других буквально через сутки-двое, а признаки болезни могут возникнуть на третьи-пятые сутки.

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