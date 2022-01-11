Посольство РФ в США отвергло заявления Псаки о дезинформации после встречи в Женеве

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11 января 2022, 08:52

фото facebook.com/RusEmbUSA

Посольство РФ в США раскритиковало подход американских властей в переговорах и отвергло заявления официального представителя Белого дома Джен Псаки о том, что Россия якобы может солгать про дискуссии в Женеве.

Псаки в ходе брифинга 10 января заявила о подготовке США к возможному распространению Россией дезинформации касательно хода российско-американских переговоров в Женеве.

Посольство России опубликовало комментарий в своем аккаунте в Facebook: "Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога".

В российской дипмиссии отметили, что "в доказательство тому Россия предала вниманию международной общественности проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора".

В посольстве ожидают "взаимной открытости" и со стороны США. "Призываем коллег отказаться от безосновательных спекуляций в адрес своих партнеров по консультациям. Тем более что такой подход свидетельствует о деградации культуры ведения переговоров", - говорится в сообщении российского посольства.

Переговоры по гарантиям безопасности в Европе, которые провели 10 января в Женеве замглавы МИД России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уенди Шерман, продолжались около восьми часов.

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал переговоры России и США , сложными и профессиональными. Он заявил, что стороны не пытались «обойти какие-то острые углы».

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