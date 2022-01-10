Суд в Москве рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова

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10 января 2022, 22:49 Источник: АГН "Москва"

Алексей Баталов, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Уголовное дело в отношении Наталии Дрожжиной, Михаила Цивина и Дмитрия Бублия, которые обвиняются в мошенничестве с недвижимостью семьи народного артиста СССР Алексея Баталова, рассмотрит Замоскворецкий районный суд столицы, об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как следует из обвинительного заключения, «Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи». Затем они подписали доверенность на распоряжение их деньгами и в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов семьи более 20 млн руб., утверждает прокуратура.

Как считает следствие, помощь паре оказывал нотариус Дмитрий Бублий. Благодаря ему, Дрожжина и Цивин перерегистрировали на себя права собственности на недвижимость семьи Баталова.

«В результате данных действий потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн руб.», — заявили в ведомстве.

К настоящему времени по иску столичной прокуратуры, заявленному в интересах дочери актера Марии Баталовой, суд признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с Дрожжиной. Все сделки, осуществленные в рамках этого договора, также признаны недействительными.

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