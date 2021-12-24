Завершено расследование дела о незаконных сделках с квартирами семьи Алексея Баталова

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24 декабря 2021, 14:02 Источник: ТАСС

Алексей Баталов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в процессе оформления сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что завершено расследование дела в отношении Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере с лишением гражданина права на жилое помещение", и московского нотариуса Дмитрия Бублия, обвиняемого в совершении преступлений по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Пособничество, совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с лишением гражданина права на жилое помещение" и ч. 1 ст. 202 УК РФ "Злоупотребление полномочиями частным нотариусом".

Решается вопрос о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

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