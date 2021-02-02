Никита Михалков вынужден приостановить помощь деньгами семье Алексея Баталова

Аргументы Недели → Культура 13+

2 февраля 2021, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Никита Михалков, фото: Ministry of Culture Russia, globallookpress.com

Кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков вынужден приостановить финансовую помощь семье знаменитого актера Алексея Баталова.

Помощь вдове и дочери артиста Гитане Леонтенко и Марии Баталовой приостановлена «до выяснения обстоятельств и причин отсутствия поступлений либо исчезновения перечисленных денежных средств».

Адвокат Михалкова Павел Астахов рассказал, что только из личных средств режиссера было перечислено на счет Гитаны Леонтенко 820 000 руб, по его поручению помощь семье оказывалась и от имени Союза кинематографистов РФ, который возглавляет Никита Сергеевич.

Об отсутствии денег ранее сообщил официальный представитель Гитаны Леонтенко. После этого Никита Михалков обратился в Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с имуществом Баталовых.

Осенью прошлого года Гитана Леонтенко сообщила, что наследство Алексея Баталова после его смерти оказалось у «друзей семьи». Следователи задержали юриста Михаила Цивина и его супруга актрису Наталью Дрожжину. В рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве этим «друзьям семьи» предъявлено обвинение.