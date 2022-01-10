В России вступил в силу закон об уголовной ответственности за агрессивное вождение

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10 января 2022, 07:33

полиция, фото: pixels.com

В России с 10 января вступает в силу закон об уголовной ответственности за агрессивное вождение - превышение скорости более чем на 60 километров в час и неоднократный выезд на встречную полосу. Нововведение распространяется на водителей, лишенных права управлять транспортным средством и имеющих административное наказание.

Согласно документу, водителю грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет. При повторном нарушении срок наказания может увеличится до трех лет, а размер штрафа составит уже от 300 до 500 тыс. руб.

Кроме того, нововведение предусматривает лишение права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до шести лет, а также исправительные либо обязательные работы.

Отмечается, что данные требования не распространяются на те случаи, когда нарушение было зафиксировано дорожными камерами.

Соотвествубщий документ в конце декабря подписал президент РФ Владимир Путин.

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