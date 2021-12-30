Путин подписал закон об уголовном наказании за агрессивное вождение

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30 декабря 2021, 19:00 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

коробка переключения передач, pixabay.com

Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении в стране уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах. В документе уточняется, что включается в это понятие.

Под агрессивным вождением понимаются превышение допустимой скорости движения выше 60 километров в час, выезд на встречную полосу движения или на трамвайные пути встречного направления (исключением является необходимость объезда препятствия) водителем, который неоднократно подвергался административному наказанию и был лишен водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.

Максимальное наказание за подобный поступок составит три года лишения свободы и запрет заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Кроме того, на гражданина может быть наложен штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты нарушителя от двух до трех лет.

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