Менеджер «МК» Гульнара Минькова вышла на связь из Казахстана

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9 января 2022, 10:23 Источник: Суть Событий

Гульнара Минькова, фото из соцсети

Появилась информация о Гульнаре Миньковой, которая с супругом находится в Казахстане, и они несколько дней не выходили на связь. Связаться с менеджером зарубежных проектов газеты "Московский Комсомолец" Гульнарой Миньковой смогло интернет-издание "Суть Событий".

Гульнара рассказала, что с ними все в порядке. Но в Алма-Ате до сих пор нет интернета, а мобильные телефоны с российскими номерами не работают. Не смогли им дозвониться и по телефонам горячей линии МИД РФ.

Теперь Гульнара и Всеволод Миньковы будут связываться с посольством России в Казахстане.

Нашёлся в Казахстане и актёр Илья Глинников.

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