Менеджер «МК» Гульнара Минькова вышла на связь из Казахстана

Появилась информация о Гульнаре Миньковой, которая с супругом находится в Казахстане, и они несколько дней не выходили на связь. Связаться с менеджером зарубежных проектов газеты "Московский Комсомолец" Гульнарой Миньковой смогло интернет-издание "Суть Событий".
Гульнара рассказала, что с ними все в порядке. Но в Алма-Ате до сих пор нет интернета, а мобильные телефоны с российскими номерами не работают. Не смогли им дозвониться и по телефонам горячей линии МИД РФ.
Теперь Гульнара и Всеволод Миньковы будут связываться с посольством России в Казахстане.
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