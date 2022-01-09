Актёр Илья Глинников перестал выходить на связь из Казахстана, и его мать обратилась в МИД России

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9 января 2022, 09:19

Илья Глинников, фото: facebook.com

Российский актёр театра и кино Илья Глинников перестал выходить на связь из Казахстана, и его мать обратилась в МИД России. Илья Глинников, получивший известность по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны», находится в Казахстане в экспедиции.

По информации Telegram-канала Mash, артист приехал в Казахстан до Нового года, а на днях Глинников вместе с группой туристов отправился покорять пик Талгар.

Актёр, находясь в горах, звонил маме 3 января и рассказал, что продуктов у туристов достаточно. 4 января связь с Ильёй пропала. Женщина обратилась в МИД РФ.

В Казахстане в воскресенье, 2 января, начались протесты местных жителей из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге. В стране протесты переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана, лидера нации Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов, роспуска парламента.

Назарбаев находится в стране. Бывшего главу Комитета национальной безопасности Казахстана и экс-премьера страны Карима Масимова задержали по подозрению в госизмене.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил заместителя секретаря Совета Безопасности Азамата Абдымомунова.

Жительница Москвы, у которой в Казахстане живёт сестра со своей семьёй, рассказала "АН", что не может связаться с родственниками несколько дней ни через социальные сети, ни по сотовой связи.

Актёр с мамой в Сочи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ilya Glinnikov/Илья Глинников (@glinnikov1st)

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