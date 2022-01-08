Президент Казахстана освободил от должности замсекретаря Совбеза Абдымомунова

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8 января 2022, 16:03 Источник: РИА Новости

Касым-Жомарт Токаев, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил заместителя секретаря Совета Безопасности Азамата Абдымомунова. Об этом сообщили в субботу, 8 января, в пресс-службе главы республики.

«Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан»,- пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что бывшего главу Комитета национальной безопасности Казахстана и экс-премьера страны Карима Масимова задержали по подозрению в государственной измене. Уголовное дело было возбуждено 6 января. Он и другие фигуранты данного дела помещены в изолятор временного содержания.

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