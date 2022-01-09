Газета «Московский комсомолец» сообщает, что её руководители не выходят на связь из Казахстана

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9 января 2022, 09:36 Источник: МК

Президент Казахстана, фото: Kazakh presidential website, globallookpress.com

Издатель и главный редактор редакции газеты «Московской комсомолец» в Казахстане Сергей Апарин и менеджер зарубежных проектов «МК» Гульнара Минькова не выходят на связь с руководством издания с 5 января 2022 года.

Апарин не выходит на связь четвертые сутки. Главред выходил на связь 5 января около 14 часов, он собирался передать материал о событиях в Алма-Ате в редакцию в России. После этого его телефоны перестали отвечать, сообщения ни в одном мессенджере и по СМС ему не доходят.

Не выходит на связь и супруг Миньковой Всеволод.

8 января вечером на сайте «МК» появилась публикация что Гульнара Минькова уехала из Москвы в Казахстан с мужем на новогодние праздники кататься на лыжах. Четвертые сутки с ними нет никакой связи. По данным издания, добраться до горнолыжного курорта им не удалось.

Миньковы сняли апартаменты в Алма-Ате, и оказались заблокированы там во время беспорядков. С 5 января у редакции нет никакой связи с ними.

В начале января в Казахстане начались протесты. 2 января начались митинги из-за повышения цен на автомобильный газ. Власти пообещали понизить цены на топливо. Митингующие стали требовать снижения цен на другие товары, а также отставки правительства. Правительство было отправлено в отставку, на всей территории страны введен режим ЧП. Интернет в стране был отключен.

В субботу в Алматы был задержан внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко, а журналистам «Дождя» (объявлен в России иноагентом) Василию Полонскому и Василию Крестьянинову стреляли под ноги.

Российский актёр театра и кино Илья Глинников перестал выходить на связь из Казахстана, и его мать обратилась в МИД России.

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