В России за сутки скончались 802 зараженных COVID-19
6 января 2022, 12:15
За прошедшие сутки в России скончались 802 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа. Об этом утром в четверг, 6 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
В оперштабе уточнили, что, в частности, в Москве за минувшие 24 часа скончались 67 пациентов с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 58, в Московской области – 41. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 313 817 человек.
Ранее сегодня сообщалось, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории РФ возросло за сутки на 15 316.
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