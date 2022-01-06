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В России за сутки выявили 15 316 случаев заражения коронавирусом

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В России за сутки выявили 15 316 случаев заражения коронавирусом
тесты на COVID-19, Julian Stratenschulte/dpa

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории России возросло за минувшие сутки на 15 316. Соответствующую информацию предоставил в четверг, 6 января, оперативный штаб.

Согласно последним данным, новые случаи заражения коронавирусом за прошедшие 24 часа были выявлены в  84 регионах Российской Федерации.  Уточняется, что у 1 630 (10,6%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 10 601 300 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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