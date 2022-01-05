Глава Роспотребнадзора заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в регионах

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5 января 2022, 20:45 Источник: РИА Новости

медик, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в российских регионах наблюдается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Однако максимальный прирост заражённых фиксируется среди людей старше 65 лет.

«По итогам 52-й недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах»,- высказала она.

Попова призвала россиян «четко соблюдать ограничительные меры» во время новогодних каникул, в частности, на праздничных мероприятиях.

Также Главный санитарный врач страны обратила особое внимание на недопустимость снижения охватов тестирования на коронавирус.

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