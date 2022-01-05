Врач Башкирев перечислил отличия коронавируса от гриппа

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5 января 2022, 19:26 Источник: RT

медики, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Башкирев рассказал, чем отличается новая коронавирусная инфекция от гриппа.

«Коронавирус нового типа часто сравнивают с гриппом, поскольку обе болезни респираторные и передаются воздушно-капельным путём. Однако между ними есть большие различия, важные с медико-санитарной точки зрения»,- высказал он RT.

Башкирев отметил, что главным отличием является скорость передачи. По его словам, у гриппа короче инкубационный период и серийный интервал - время между последовательными случаями заражения. Медик добавил, что для гриппа этот период составляет около трех дней, а у коронавируса - пять-шесть дней. Он уточнил, что у COVID-19 выше, чем у гриппа, число заражений, вызванное одним инфицированным человеком.

При этом эпидемиолог утверждает, что спектр симптомов гриппа и коронавируса похож, хотя у последнего значительно выше доля тяжёлых и критических случаев.

«К тому же, если грипп наиболее опасен для детей, то в случае с COVID-19 наибольшему риску подвергаются пожилые люди»,- продолжил специалист.

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