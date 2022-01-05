Врач Токарев заявил, что омикрон-штамм оказывает сильное влияние на иммунную систему

Аргументы Недели → Здоровье 13+

5 января 2022, 17:55 Источник: URA.RU

женщина болеет, фото: pixels.com

Доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что при заражении новой коронавирусной инфекцией, вызванной омикрон-штаммом, больше всего страдает иммунная система, поскольку часть ее клеток утрачивает эффективность.

Токарев отметил, что в ходе эволюции «омикрон» начал вырабатывать больше белков, которые подавляют иммунный ответ.

«"Омикрон“ подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса) и при этом заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона»,- пояснил он.

В свою очередь, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев уточнил, что любой вирус оказывает сильное влияние на иммунитет. При этом он не слышал, чтобы влияние «омикрона» как-то отличалось от других штаммов коронавируса.

Ранее ученые США и Японии выяснили, что «омикрон» меньше других штаммов коронавируса поражает легкие.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости