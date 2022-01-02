Ученые США и Японии выяснили, что «омикрон» меньше других штаммов коронавируса поражает легкие

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2 января 2022, 09:42 Источник: РБК

Врачи, Thomas Banneyer/globallook.com

В ходе совместного исследования американских и японских ученых выяснилось, что омикрон-штамм, несмотря на свою высокую заразность, меньше поражает легкие. Чем и объясняется более легкое течение COVUD-19 у людей, инфицированных этой разновидностью SARS-CoV-2.

Результаты исследования группы ученых медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета опубликовал научный журнал Research Square. Эксперимент проводился на мышах и хомяках.

Оказалось, что «омикрон» поражает чаще всего верхние дыхательные пути: нос и носоглотку. Животные переносили заболевание легче, чем при заражении другими штаммами коронавируса, которые вызывали потерю веса, затруднение дыхания и образование рубцов на легких.

Ранее греческий профессор греческого Университета Аристотеля Демосфен Сарияннис предположил, что новая волна COVID-19, вызванная распространением омикрон-штамма коронавируса, спадет к 20 февраля 2022 года, и скорее всего это станет завершением пандемии.

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