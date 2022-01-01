Греческий ученый Демосфен Сарияннис считает, что пандемия коронавируса может завершиться уже через несколько месяцев

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1 января 2022, 15:49 Источник: РБК

Вакцинация, haertelpress /globallook.com

Новая волна пандемии, вызванная распространением омикрон-штамма коронавируса, спадет к 20 февраля 2022 года, и скорее всего это станет завершением пандемии COVID-19. Такую точку зрения высказал профессор греческого Университета Аристотеля Демосфен Сарияннис, сообщает греческое издание Newsbeast.

Профессор считает, что пик заражений омикрон-штаммом можно ожидать 20-22 января, а через месяц волна схлынет. «Тогда у нас будет конец распространения омикрона, очень большая часть общества будет иммунизирована», — отметил профессор.

Ученый также предположил, что это будет последняя волна заболеваемости в пандемии COVID-19. При этом он подчеркнул, что тенденции развития коронавируса пока не изучены должным образом и возможно появление новых мутаций вируса.

Ранее сообщалось, что кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков прогнозирует окончание пандемии коронавируса не раньше, чем через 2-3 года.

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