Врач-иммунолог Николай Крючков спрогнозировал окончание пандемии через 2-3 года

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14 декабря 2021, 09:30 Источник: RT

Ковидный госпиталь, Москва, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что окончание пандемии коронавируса можно ожидать не раньше, чем через 2-3 года. Об этом он заявил в стриме RT «Летучка».

Иммунолог отметил, что до появления омикрон-штамма он прогнозировал глобальную стабилизацию ситуации по коронавирусу в России в конце весны 2022 года, а «ещё где-то до 2024 года будет активный пандемический процесс в мире».

«Что касается нынешнего прогноза, возможно это ещё плюс сезон будет активного процесса в России. Но в любом случае это не десятилетия, это, ну по сути дела, ещё пару-тройку лет», — сказал Крючков.

Ранее новый министр здравоохранения Германии, врач-эпидемиолог Карл Лаутербах, заявил, что победа над COVID-19 в ближайшие четыре года вряд ли возможна из-за постоянной мутации коронавируса, но при условии массовой вакцинации новые штаммы не будут представлять большой опасности.

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