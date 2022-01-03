Кабмин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи

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3 января 2022, 16:20 Источник: government.ru

фото: pixabay.com

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Документ опубликован на сайте кабмина.

В нём говорится, что "в новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением".

Правительство предусмотрело" финансирование затрат медицинских организаций на проведение углублённой диспансеризации". "С 1 июля 2021 года на такое обследование приглашают граждан, переболевших коронавирусом. Оно помогает выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и вовремя начать лечение", - сообщается в документе.

Программа также "дополнена перечнем высокотехнологичной медицинской помощи с использованием дорогостоящих методов лечения, в том числе при сердечно-сосудистой хирургии".

В программу добавлены дополнительные виды высокотехнологичной медицинской помощи для лечения пациентов с инсультом.

Россияне продолжат получать бесплатную помощь по полису ОМС, в том числе высокотехнологичную и специализированную.

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