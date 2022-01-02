Вирусолог Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса нового типа может завершиться в 2022 году

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в воскресенье, 2 января, назвал условие для окончания пандемии COVID-19 в 2022 году.
Анатолий Альтштейн отметил, что распространение коронавирусной инфекции может завершиться в наступившем году, потому что существуют вакцины против заболевания, а также есть возможность их усовершенствования. "Я говорю не только о России, а вообще о мире", – уточнил вирусолог в беседе с Ura.ru.
Эксперт добавил, что для возвращения к нормальной жизни людям необходимо соблюдать все профилактические меры, а также проходить вакцинацию, а в противном случае пандемия продолжится и в 2023 году.
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